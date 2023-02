Francia: via libera dei senatori alla riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 28 FEB - La riforma delle pensioni voluta dal presidente francese, Emmanuel Macron, è stata approvata oggi da una commissione parlamentare del Senato di Parigi.

I senatori francesi, in maggioranza a destra, hanno adottato il contestato progetto di legge in una versione emendata, in particolare, con una disposizione in favore della pensione delle madri. Il testo deve ora essere esaminato in seduta plenaria da giovedì e fino al 12 marzo mentre è attesa per il 7 marzo una nuova giornata di scioperi e mobilitazioni sindacali dopo quelle delle scorse settimane.

Al Senato, la maggioranza di destra è favorevole all'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, misura simbolo della riforma invisa alle diverse anime della sinistra (La France Insoumise, Parti Socialiste, Verdi e comunisti) e al Rassemblement National. La riforma promessa da Macron durante la campagna presidenziale che lo ha condotto per una seconda volta all'Eliseo, lo scorso aprile, risulta impopolare anche tra i cittadini francesi. Secondo diversi sondaggi citati oggi dal quotidiano Le Monde, solo un terzo dei francesi sono favorevoli al progetto. (ANSA).