Istat:consumatori, fiducia sale con calo bollette e carovita

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il calo delle bollette e dell'inflazione hanno avuto effetti positivi sulla fiducia dei consumatori a febbraio: è quanto sottolineano i consumatori che commentano i dati diffusi oggi dall'Istat secondo cui la fiducia dei consumatori è risalita da 100,9 a 104.

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori parla di "effetto bollette" e spiega che il forte calo del prezzo del gas annunciato da Arera all'inizio di febbraio (-34,2%) ha ridato fiducia alle famiglie.

"L'aumento della fiducia dei consumatori è un segnale positivo per la nostra economia perché un maggiore ottimismo si ripercuote sulla propensione alla spesa delle famiglie - spiega il presidente Di Codacons Carlo Rienzi - le ultime riduzioni delle bollette disposte da Arera e la frenata del tasso di inflazione sono elementi che incidono sulla fiducia delle famiglie. Il Governo deve ora lavorare per mantenere questo clima positivo e adottare tutte le misure necessarie per calmierare i prezzi al dettaglio e accelerare il ritorno alla normalità delle tariffe di luce e gas" aggiunge Rienzi.

Dona afferma che "ora, però, il Governo deve prolungare l'annullamento degli oneri di sistema e la riduzione dell'Iva sul gas al 5% anche per il secondo trimestre 2023. Sarebbe un errore fatale non farlo. Se le aspettative non si tradurranno subito in realtà anche nei prossimi mesi, la fiducia tornerà a crollare" conclude Dona. (ANSA).