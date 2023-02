Equo compenso: domani voto emendamenti in Commissione Senato

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti (frutto dell'unificazione di proposte normative di FdI e della Lega), a seguito del via libera in prima lettura, alla Camera, il 25 gennaio scorso, procede in maniera spedita anche a palazzo Madama: domani, infatti, nella Commissione Giustizia del Senato si voteranno i 33 emendamenti (quasi tutti presentati dalle opposizioni) ed i 4 ordini del giorno depositati. A dirlo la relatrice, la senatrice leghista Erika Stefani, che rammenta come "l'indicazione del governo è che il testo non venga modificato" e venga, dunque, approvato definitivamente nel secondo passaggio parlamentare. "Dal canto mio - prosegue - ho già chiesto alla capigruppo che venga stabilita una data per l'approdo del disegno di legge in Aula", a seguito dell'esame della proposte di modifica fissato per domani pomeriggio.

(ANSA).