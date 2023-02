Cna, a Firenze 2 imprese su 10 sono guidate da stranieri

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Se l'imprenditoria fiorentina è calata negli ultimi 9 anni dell'1,5% (dalle 109.266 imprese del 2013 alle 107.628 del 2022), il numero di imprese guidate da stranieri nello stesso periodo di tempo è cresciuto del 29,6% (dalle 14.372 alle 18.622 imprese, quasi due su 10 totali). Lo afferma Cna Firenze Metropolitana, secondo cui si tratta di imprese localizzate per il 71,1% nell'area urbana Fiorentina, per il 17.2% nell'Empolese Valdelsa, per il 5,8% nel Mugello Val di Sieve, per il 3% nel Chianti e per il 2,9% nel Valdarno Superiore.

Per Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana, si tratta di "una crescita collegabile alla salda motivazione personale di molti stranieri che, spesso, aprono un'attività dopo esperienze maturate come dipendenti. Un'occasione di benessere ed un ascensore sociale per le famiglie di provenienza, ma anche un fattore di coesione per la società nel suo insieme. Una propensione imprenditoriale che è diffusa ma poco valorizzata benché, se opportunamente accompagnata da politiche adeguate, potrebbe innescare una spinta imprenditoriale importante per stabilità, coesione, crescita e occupazione". (ANSA).