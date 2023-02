Fisco: da Agenzia Entrate i chiarimenti sul nuovo Patent box

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori, arriva la versione definitiva della circolare dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo Patent box introdotto dal decreto fiscale del 2021.

Il Patent box, ricorda l'Agenzia in una nota, è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d'impresa. Nel nuovo regime l'attribuzione dell'agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime "front-end"). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime. Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente beneficia quindi direttamente e autonomamente dell'agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.

La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021. A partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl fiscale) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d'imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (periodo d'imposta 'a cavallo') potranno fruire del regime a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d'imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l'opzione a partire dal periodo d'imposta che va dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 2021. (ANSA).