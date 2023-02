Fisco: commercialisti, razionalizzare l'Iva e le sanzioni

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Razionalizzazione e sistematizzazione della normativa in materia di Iva, attraverso un'opera di rifusione in un Testo unico delle disposizioni attualmente non collocate nella legge e revisione del regime sanzionatorio amministrativo e penale": è ciò che propone il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso del convegno "1973-2023: 50 anni di Iva", svoltosi oggi a Roma. "Nonostante si celebrino proprio in queste settimane le "nozze d'oro" del tributo - ha dichiarato nel suo intervento il presidente della categoria professionale Elbano de Nuccio - il processo di adeguamento della disciplina interna ai principi fondamentali di matrice unionale che sono alla base dell'imposta e del corrispondente regime sanzionatorio non può dirsi ancora pienamente realizzato. In più di un'occasione, i principi di neutralità, effettività e proporzionalità sono stati infatti sacrificati dal legislatore e dalla giurisprudenza sull'altare delle sacrosante finalità di contrasto alle frodi Iva e ai fenomeni evasivi ed elusivi, ma talvolta senza salvaguardare adeguatamente i contribuenti in buona fede. Si pensi, innanzitutto, al meccanismo dello split payment e a talune applicazioni del meccanismo del reverse charge", ha sottolineato. Non meno importante, per i commercialisti, come sottolineato dal Tesoriere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, "la completa revisione del regime sanzionatorio amministrativo e penale in materia, garantendo una sua maggiore proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse e un miglior coordinamento delle stesse", recita una nota dei professionisti. (ANSA).