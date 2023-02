Pmi: artigiani,ampliare il sostegno pubblico a nuove imprese

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Serve ampliare la strategia a sostegno di nuove imprese per diffondere tra startup e Pmi le tecnologie e le innovazioni più recenti, "evitando di circoscrivere i beneficiari attraverso target definitori esclusivi". E' quanto sottolineano i rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e Cna in una audizione congiunta presso la commissione Finanze della Camera. Le tre associazioni chiedono di rendere "molto più consistente" la dotazione finanziaria dei due principali incentivi pubblici gestiti da Invitalia, Selfiemployment e Nuove imprese a tasso zero, tramite "uno stanziamento annuo complessivo almeno decuplicato, garantendo un effetto volano per l'intero Paese". Le associazioni chiedono anche che le detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche, contenute nella proposta di legge sulla promozione e lo sviluppo di startup e Pmi innovative, siano "estese anche alle imprese avviate con i programmi Nuove imprese a tasso zero, Selfiemployment e Fondo impresa femminile, così da favorire la trasmissione generazionale e la successione d'impresa, che oggi registra un calo di interesse nei giovani".

Per Confartigianato, Casartigiani e Cna sono indispensabili anche "interventi a sostegno di startup e Pmi non classificate come innovative, che costituiscono la struttura portante del sistema produttivo del Paese" così da "promuoverne lo sviluppo e favorirne gli investimenti per affrontare al meglio transizione digitale ed ecologica". (ANSA).