Pensioni: Appendino, balletto indecente su pelle lavoratrici

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Su Opzione Donna continua l'indecente balletto del Governo, fatto di promesse e rinvii che stanno privando migliaia di lavoratrici di un diritto. Avevamo presentato, a mia firma, un ordine del giorno al decreto Milleproroghe per ripristinare la versione originale della norma, ma, com'è avvenuto durante la legge di Bilancio, il Governo lo ha bocciato. Stiamo parlando dello stesso Governo che diceva che, con il suo arrivo, la pacchia per l'Europa sarebbe finita e che ora cancella Opzione Donna per mere ragioni contabili, facendo cassa in nome dell'austerity. Dopo aver già tagliato sulla sanità, sulla transizione 4.0, sulla scuola, sul reddito di cittadinanza e sul superbonus. Eppure per finanziare le armi le risorse le trovano sempre. Continueremo a combattere, al fianco delle lavoratrici, per raggiungere l'obiettivo". Lo afferma in una nota la deputata del M5S ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino. (ANSA).