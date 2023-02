Autonomia: Calderoli incontra Confindustria, presentata riforma

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, ha partecipato oggi alla seduta del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria, su invito del vicepresidente Vito Grassi, intervenendo per presentare la riforma dell'autonomia differenziata e confrontarsi sul tema con i presidenti. "E' stata un'occasione utile per esporre il nostro ambizioso progetto di riforma del Paese, approfondendo una tematica che so essere molto tecnica, con l'obiettivo di rendere consapevoli delle sue grandi potenzialità", ha detto il ministro. "Ci siamo confrontati su materie e livelli essenziali delle prestazioni, siamo scesi nel particolare con esempi concreti e ho ribadito anche oggi il concetto alla base dell'autonomia differenziata - ha aggiunto -: permettere a tutti i territori di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, garantendo così all'Italia di correre come un treno ad alta velocità. L'incontro è stato positivo e molto apprezzato, contiamo di ripeterlo più avanti quando l'iter sarà proseguito".

Il dibattito ha posto l'accento sulle potenzialità della riforma dell'autonomia differenziata, restando sempre in un quadro di unità nazionale e nel solco di quanto previsto della Costituzione. Nel presentare i rispettivi quesiti, i presidenti delle rappresentanze regionali di Confindustria hanno ringraziato il ministro Calderoli per la chiarezza espositiva e la disponibilità dimostrata, non solo in termini di attenzione ma anche per le risposte offerte. Un pragmatismo apprezzato in maniera trasversale e che ha permesso di dipanare molte delle questioni sollevate. Confindustria ha confermato la volontà di una fattiva collaborazione col ministro. (ANSA).