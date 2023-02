Superbonus: Confartigianato, sui crediti intervenga Cdp

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Va messo in campo rapidamente l'intervento di un acquirente pubblico di ultima istanza, in alternativa all'assorbimento dei crediti da parte delle banche".

Lo hanno chiesto i rappresentanti di Confartigianato intervenuti oggi al tavolo tecnico convocato dal ministero dell'Economia e Finanze per individuare soluzioni al problema dei crediti fiscali incagliati. La scelta di aumentare la capacità di assorbimento dei crediti da parte delle banche, secondo la Confederazione "deve essere attentamente valutata alla luce della residua capacità fiscale degli istituti e del fatto che la gestione degli acquisti risulta poco appetibile per i crediti di importo più ridotto, in quanto meno remunerativa". In ogni caso, "va messa in campo un'alternativa attraverso l'intervento di un acquirente pubblico di ultima istanza, come Cassa Depositi e Prestiti, in presenza di una massa significativa di crediti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto". Confartigianato ha chiesto anche di ampliare l'arco temporale di utilizzo dei crediti in compensazione. (ANSA).