Made in Italy: Farmindustria, settore sia tra quelli strategici

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "E' fondamentale che l'industria farmaceutica sia considerata tra i settori strategici a livello nazionale e nelle politiche europee che, in questi mesi, avranno passaggi fondamentali. Le anticipazioni sulla revisione della legislazione farmaceutica europea ci preoccupano per un possibile indebolimento dell'impianto generale della proprietà intellettuale, aumento degli oneri burocratici e dell'imprevedibilità del sistema che danneggerebbero la capacità di essere competitivi". Così il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. Occorre, spiega, "modernizzare il sistema degli incentivi agli investimenti per competere sullo scenario globale. Serve una riforma del Patto di stabilità verificando la possibilità di escludere comparti di spesa strategici legati alla salute". E' quindi necessaria, sottolinea, "una strategia nazionale di sviluppo dell'industria farmaceutica in Italia, per coordinare le politiche farmaceutiche dal punto di vista industriale, finanziario, sanitario, attraverso una cabina di regia che vorremmo avviare con la Presidenza del Consiglio e i ministeri coinvolti, definendo nuove regole per riconoscere il valore clinico, sociale ed economico della farmaceutica". (ANSA).