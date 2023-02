Made in Italy: Cnmi, serve un vero piano industriale per la moda

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Abbiamo bisogno di un vero piano industriale nella moda, cosa che è mancata fino a oggi nel nostro sistema. Questo piano deve partire da alcuni punti, in primis rivedere il sistema degli aiuti di stato per istituire in Italia un incentivo a favore delle Pmi che esportano. Bisogna poi lavorare sulla formazione, migliorarla, introducendo ad esempio nelle scuole medie inferiori un'ora di made in Italy, trasformando gli Its in licei del made in Italy". Così il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, in audizione presso la commissione Attività produttive sul made in Italy, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa italiana. "Abbiamo tanti distretti che hanno bisogno di digitalizzarsi. Una digitalizzazione per distretti darebbe la possibilità a ogni piccola azienda di fare rete con le altre, questo sistema rappresenterebbe un vantaggio per l'Italia", ha spiegato Capasa. "Abbiamo avuto un 2022 molto positivo, con un +18% e circa 100 miliardi di fatturato. Ci aspettiamo un 2023 altrettanto positivo con un +4%. Il nostro export vale circa 80 miliardi nel 2022 e, per il 2023, ci aspettiamo che arrivi a circa 87 miliardi", ha sottolineato. Per la Cnmi "serve un supporto all'internazionalizzazione e all'export, abbiamo chiesto - ha detto Capasa - al governo la costituzione di un Fondo pluriennale per la moda made in Italy da dedicare a questa funzione". (ANSA).