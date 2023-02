Made in Italy: Aepi, 2023 non roseo tra prezzi e caro energia

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Il made in Italy in questi ultimi due anni ha saputo reagire agli shock, mantenendo un robusto trend di crescita. Ma i presupposti del 2023 non sono così rosei, tra aumento dei prezzi e caro energia, che si aggiungo a elementi di difficoltà cronici del nostro Paese". Così il direttore generale della Confederazione Aepi - Associazioni europee di professionisti e imprese, Gianluca Musiello, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. "Occorre - ha spiegato - strutturare un piano di transizione digitale su più livelli che faccia leva anche sul marketing. E' molto importante l'e-commerce, così come l'idea di creare una piattaforma dove fare promozione del made in Italy.

Poi c'è l'aspetto della cybersecurity, dove dobbiamo essere competitivi". "Serve puntare sulla formazione, soprattutto all'interno delle aziende. Bene il voucher per l'internazionalizzazione, così come la valorizzazione di figure importanti per le nostre piccole aziende come l'export manager.

Dobbiamo lavorare alla sburocratizzazione e al miglioramento del sistema giudiziario, dando così quel valore aggiunto che serve alle nostre imprese per essere competitive rispetto alle omologhe estere", ha detto Musiello, indicando anche l'importanza "di spingere sulla conversione energetica verso le rinnovabili". (ANSA).