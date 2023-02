Bando Camera Commercio Milano per promuovere export digitale

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Si chiama "CONneSSi 2023" il bando lanciato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Promos Italia, che mette a disposizione 2,5 milioni per promuovere l'export digitale delle aziende del territorio.

In particolare l'obiettivo è aumentare le competenze interne nelle imprese e sostenerle nel definire e mettere in piedi strategie di marketing digitale sfruttando web e social in chiave internazionale. Al Bando possono partecipare Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa o un'unità locale nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi attive in qualsiasi settore e titolari di un sito internet multilingua e di almeno uno dei seguenti canali digitali: un sito di e-commerce aziendale multilingua; una pagina aziendale o di prodotto su un marketplace internazionale; una o più pagine social aziendali.

La Camera di Commercio ha stanziato 2,5 milioni per contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile per un massimo di 10 mila euro. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di cinquemila euro. Le spese ammissibili sono quelle relative a attività di digital marketing, campagne di promozione su motori di ricerca, marketplace e/o canali social, attività di SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing), Live Streaming Commerce (attività di vendita online in occasione di dirette streaming sui canali online). Chi otterrà il contributo potrà partecipare al corso di formazione erogato da Promos Italia sull'export digitale. Il bando è già stato pubblicato sul sito e verrà presentato alle imprese il 28 febbraio alle 10 alla sede della Camera di Commercio di Monza. (ANSA).