Confesercenti, regole certe contro abusivismo guide turismo

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "Neppure in occasione della giornata internazionale della guida turistica possiamo dimenticare che manca ancora una legge che regolamenti la nostra professione". Così Micol Caramello, presidente piemontese e nazionale di Federagit-Confesercenti, l'associazione di categoria, ricorda il disagio di una categoria alle prese "con regole inesistenti o superate: il che favorisce l'abusivismo imperante nel settore".

"Anche in queste giornate di festa - spiega - non possiamo dimenticare i nostri problemi. Ringraziamo il ministro Santanché, che incontreremo giovedì, per aver ricordato che oggi nel mondo si festeggia la professione di guida turistica. Per noi è un'occasione importante per far capire alle persone quale sia il mestiere della guida turistica, spiegare loro che si tratta di una professione vera e propria che contribuisce alla promozione dei territori trasmettendone storia, tradizioni e cultura. Molto spesso la nostra figura professionale non è compresa, anche dalle istituzioni stesse. Oggi più che mai è necessario valorizzare la professione di guida turistica, risorsa fondamentale dell'accoglienza turistica di livello e per la trasmissione della cultura italiana ai visitatori che giungono da tutto il mondo. Auspichiamo che nella bozza di legge che il ministro con ogni probabilità ci sottoporrà a breve si tenga conto delle nostre richieste. L'obiettivo deve essere una legge che finalmente ci tuteli nei confronti dei tour operator europei, dell'abusivismo, delle piattaforme on line e dei gestori museali che in questi anni, insieme alle difficoltà dovute alla pandemia, hanno minato il nostro settore". (ANSA).