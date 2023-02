(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - Confcooperative Emilia-Romagna diventa socio di Ifab, la Fondazione su Intelligenza Artificiale e Big Data promossa dalla Regione per favorire una maggiore connessione tra le aziende del territorio e il sistema che ruota attorno al Tecnopolo di Bologna, a partire dal Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing e dal Cineca che gestisce il supercomputer 'Leonardo'.

L'obiettivo dell'adesione a Ifab, spiegano dalla Confcooperative regionale è quello di "supportare le imprese nel ricorso alle nuove tecnologie per una transizione digitale inclusiva e sostenibile, che non lasci indietro nessuno".

Espressione delle unioni territoriali che raggruppano un sistema di oltre 1.500 cooperative con 234.000 soci, 86.000 addetti e un volume d'affari di quasi 14 miliardi, Confcooperative Emilia Romagna è il sindacato di impresa intersettoriale che rappresenta a livello regionale la Confederazione Cooperative Italiane.

"Abbiamo aderito con convinzione a Ifab - osserva in una nota Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna - per consentire a tutte le nostre imprese, da quelle più grandi alle Pmi fino alle micro, di accedere alle opportunità messe in campo dall'innovazione tecnologica, in particolare nell'ambito Big Data e Intelligenza Artificiale. Vogliamo accompagnare il sistema cooperativo regionale nella transizione digitale ormai imprescindibile per lo sviluppo, consapevoli che a noi spetti innanzitutto il compito di rendere questo processo sostenibile e inclusivo". (ANSA).