Berlangieri (Confindustria), Savona laboratorio per il Paese

(ANSA) - SAVONA, 21 FEB - "Savona chiama Italia in un momento in cui ci sono crisi ma anche di importanti opportunità, si propone come laboratorio per il Paese che sarà perché in questi territori, aree non metropolitane, che rappresentano la spina dorsale del Paese, è possibile costruire un futuro di nascita, crescita e sviluppo". Lo ha detto il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri durante l'assemblea pubblica di Confindustria che si è tenuta nella Sala della Sibilla nel Priamar di Savona.

"Non siamo megalomani - ha spiegato-, quello che sta succedendo nel nostro territorio si sta verificando, sia in positivo che in negativo, anche il altre zone". Un riferimento alla situazione autostradale: "Questa situazione non è più accettabile, sono anni che chiediamo alla politica di non perdere più tempo e di finanziare i nuovi interventi. Ci aspettiamo che alla nostra responsabilità risponda quella della politica". Sulle prospettive estive "sarà meno impattante del resto dell'anno, sembrerebbe che passato questo periodo, dopo la fine di maggio fino a settembre ci sia un momento di pausa. Poi bisogna considerare che ne gioverà il movimento turistico, ma quello portuale è prevalente negli altri mesi e bisogna salvare tutto il sistema economico provinciale". (ANSA).