Agricoltura:patto tra produttori e Gdo,Emiliano 'è lungimirante'

(ANSA) - BARI, 21 FEB - "I tempi dell'adeguamento del prodotto e dell'offerta da parte dei produttori sono molto complessi e non veloci come quelli del mercato, serve quindi una gestione collaborativa che remuneri almeno i costi di produzione fino a quando ovviamente il rapporto tra domanda e offerta non si equilibra. Affrontiamo puntualmente crisi da parte dei produttori che si ritrovano a vendere sotto costo con conseguenze a volte drammatiche, e oggi devo ringraziare tutta la grande distribuzione pugliese e nazionale che sottoscrive questo impegno a rimanere almeno dentro l'argine dei costi di produzione". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato la sottoscrizione del protocollo per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filiera ortofrutticola pugliese tra Regione Puglia, organizzazioni di categoria pugliesi e i delegati delle principali reti della Grande distribuzione operanti in Puglia.

L'intesa permetterà almeno la copertura dei costi di produzione dei prodotti agricoli per evitare che, come accade ad esempio con le ciliegie ma anche con altri beni alimentari, gli agricoltori si ritrovino nella condizioni di scegliere di non andare avanti nella raccolta perché i costi sarebbero maggiori dei guadagni. "Questo - ha detto Emiliano - è grande segno di solidarietà reciproca ma anche di saggezza nel lungo termine, perchè distruggendo i produttori la grande distribuzione distrugge se stessa, quindi c'è una intelligenza di prospettiva che ho apprezzato moltissimo". (ANSA).