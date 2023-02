Superbonus: Sbarra, intervenire con Cdp e Sace

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Governo e Parlamento si adoperino per cambiare e migliorare la norma sul superbonus, assicurando il necessario confronto con il sindacato. Occorre trovare soluzioni per disincagliare i crediti fiscali di quanti hanno regolarmente effettuato i lavori, spingendo sull'acquisto da parte di banche e altri attori economici". Così - con una nota -, il leader della Cisl, Luigi Sbarra. "Vanno messi in campo nuovi strumenti di compensazione e valutato un più forte protagonismo di Cassa depositi e prestiti e Sace, per superare un'emergenza che rischia di innescare effetti disastrosi sui livelli occupazionali e sull'intera filiera dell'edilizia e delle costruzioni, con decine di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende in pericolo. I bonus edilizi sono stati e restano strumenti importanti per la ripartenza dell'economia e del lavoro e per rispondere alla sfida dell'efficientamento e risparmio energetico, della riqualificazione del patrimonio abitativo privato e per il risanamento del territorio. Vanno collegati in modo strutturale alle fasce di reddito più deboli e classi energetiche più basse, con particolare riguardo all'edilizia popolare". (ANSA).