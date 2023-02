Sanità: Confindustria Crotone incontra commissario Asp

(ANSA) - CROTONE, 20 FEB - Il presidente di Confindustria Crotone Mario Spanò, ed il presidente della sezione Sanità di Confindustria Crotone Ferdinando Scorza, hanno incontrato il commissario dell'Asp Simona Carbone, per fare il punto su priorità e criticità delle aziende del sistema salute del territorio accreditate dalla Regione Calabria.

"Abbiamo condiviso con il Commissario - afferma Spanò - la nostra visione di un sistema sanitario integrato in cui pubblico e privato siano in grado di offrire prestazioni diversificate e di qualità al servizio del territorio e dei pazienti.

L'obiettivo è sempre quello di ridurre a livelli fisiologici l'emigrazione sanitaria, che troppo pesa sul sistema pubblico e sulle tasche dei cittadini".

Carbone, è scritto in una nota, "ha sottolineato la presenza sul territorio crotonese di una variegata offerta di servizi sanitari, accreditati con il Ssn, integrata con i servizi pubblici ed ha manifestato la disponibilità a visitare nelle prossime settimane le strutture private accreditate.

L'adeguatezza dell'offerta sanitaria locale è testimoniata anche dai positivi dati relativi alla mobilità interna alla Calabria che evidenzia la scelta dell'offerta del territorio crotonese per diverse prestazioni di carattere specialistico. Su questo tema il Presidente Scorza ha evidenziato la necessità di lavorare sulla compensazione tra Asp dei servizi resi sul territorio, così come fatto per le prestazioni effettuate fuori regione".

Un approfondimento è stato dedicato all'attuale blocco delle fatturazioni dei servizi resi da parte delle strutture accreditate, a causa di un contenzioso amministrativo. Il Commissario ha evidenziato l'impegno ad intervenire per sbloccare a breve le fatturazioni e quindi ripristinare i normali flussi di pagamento. In conclusione dell'incontro, Spanò ha ringraziato Carbone per l'ascolto, la disponibilità e l'approccio molto operativo alle questioni poste. (ANSA).