Confindustria, Italia resiliente, da produzione a consumi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Italia si dimostra molto resiliente, con la produzione industriale che migliora e dopo il rimbalzo di gennaio (+1,6%) seguito a tre mesi di calo, per gennaio i dati qualitativi "dipingono uno scenario in miglioramento". Nelle costruzioni invece si attende una prosecuzione della fase di debolezza. E' l'indicazione dell'ufficio studi di Confindustria contenuta in congiuntura flash che evidenzia una tenuta dei consumi delle famiglie con "decisioni di consumo prudenti per l'alta inflazione" e una "spesa spostata ancor più verso i discount". Ci sono sono poi più occupati ma anche più scarsità di manodopera. L'export è in frenata, tra un'Eurozona con una ripresa diseguale e gli USA in cui la crescita è senza industria. (ANSA).