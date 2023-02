Pnrr: commercialisti, plauso per le norme su crisi d'impresa

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime un giudizio "molto positivo" sulle norme dello schema di decreto sul Pnrr approvato ieri dal Consiglio dei ministri, nelle quali, afferma il presidente Elbano de Nuccio, "sono state opportunamente previste misure di favore per il successo delle composizioni negoziate della crisi d'impresa", e sono "disposizioni ragionevoli che intendono supportare effettivamente le imprese italiane nel superamento delle situazioni di crisi, e volte alla tutela della continuità aziendale". La guida dei professionisti evidenzia come i dati diffusi da Unioncamere "ci dicono che la composizione negoziata non ha conosciuto, almeno in questo primo anno, l'utilizzo sperato, perché limitato è stato il numero delle imprese che hanno fatto accesso allo strumento e limitato è stato il numero delle composizioni concluse con esito favorevole. Abbiamo sempre sostenuto che l'assenza della possibilità di raggiungere accordi transattivi con i creditori pubblici qualificati, al pari degli istituti di regolazione della crisi quali il concordato e l'accordo di ristrutturazione, nonché lo scarso appeal delle misure protettive del Codice della crisi d'impresa rappresentassero ostacoli insormontabili per la diffusione della composizione negoziata e la concreta applicazione da parte delle nostre imprese che hanno la maggior esposizione debitoria proprio nei confronti del fisco", incalza. Nello specifico, tra le novità introdotte con lo schema del decreto, i commercialisti, si legge, "apprezzano innanzitutto la norma che disciplina una peculiare fattispecie di accordo transattivo con i creditori pubblici qualificati adattata al contesto della composizione negoziata. La misura prevede che nel corso delle trattative avviate dall'esperto indipendente, l'imprenditore possa formulare proposte di accordi transattivi con i creditori pubblici che prevedano il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito in misura non inferiore a quanto potrebbe conseguire dalla liquidazione giudiziale", termina la nota. (ANSA).