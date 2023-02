Legacoop: innovazione e digitalizzazione sono nuove sfide

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Funzione economica e sostenibilità. Ma anche l'innovazione e la digitalizzazione. Le sfide del futuro che devono essere governate con la visione del mondo cooperativo. Ossia con un'attenzione non solo all'aspetto economico ma anche a quello umano. E "Cooperativa, impresa sostenibile" è il tema del tredicesimo congresso di Legacoop Sardegna, in preparazione del quarantunesimo congresso nazionale. Appuntamento che è anche l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta negli ultimi anni, tre dei quali caratterizzati dall'emergenza pandemica. I numeri prima di tutto.

A Legacoop Sardegna sono associate 962 cooperative, per un totale di 56 mila soci e con 8900 addetti. Complessivamente le coop aderenti alla Legacoop hanno un fatturato di 900 milioni di euro. Di questi, 1 milione è legato a coop di abitazione, 485 milioni di euro all'agroalimentare, 101 milioni alle coop di consumo, 23 milioni alle coop culturali e turistiche, 16 alla pesca, 128 milioni produzione e servizi e 145 milioni alle coop sociali.

A rimarcare la funzione economica e sociale delle coop è stato Claudio Atzori, riconfermato presidente regionale. "Non bisogna mai separare e distinguere la funzione economica e sociale delle cooperative - ha detto nella relazione introduttiva -. Vogliamo essere in linea con gli obbiettivi dell'Agenda 2030, che perla prima volta mette in discussione il modello di sviluppo capitalistico che abbiamo avuto, causa dell'aumento delle disuguaglianze tra gli Stati ma anche all'interno degli stessi, a partire dalla ricchezza, madre di tutte le disuguaglianze".

Guardando poi allo scenario economico e a quello che viene definito il nuovo modello di sviluppo sostenibile il presidente ha sottolineato che "come Cooperazione, che su questo siamo nati e siamo, abbiamo da svolgere un ruolo da protagonisti. Ma dobbiamo innanzitutto averne la consapevolezza, costruendo anche una nuova narrazione della Cooperazione, innanzitutto scrollandoci di dosso quella sindrome da basse aspettative che spesso ci portiamo appresso, contaminando la cultura economica e politica del Paese e della Regione, recuperando dosi massicce di orgoglio e coraggio cooperativo che abbiamo dimostrato in altri periodi storici particolarmente avversi". (ANSA).