Ice: De Poli, Zoppas profilo giusto per promuovere Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Congratulazioni a Matteo Zoppas, figura di spicco dell'imprenditoria veneta, per il prestigioso incarico alla guida dell'ICE, agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Siamo certi che le sue competenze, l'esperienza di imprenditore e la conoscenza dei mercati esteri gli consentiranno di svolgere questo importante ruolo, contribuendo alla promozione del nostro made in Italy a 360 gradi. Nei territori nascono i prodotti di qualità grazie alla visione e al coraggio di tanti imprenditori: è doveroso valorizzare questo lavoro per far crescere il sistema-Paese". Così il senatore UDC Antonio De Poli commentando la nomina di Matteo Zoppas a presidente dell'ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (ANSA).