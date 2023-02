Federcasse: diritto delle Bcc essere regolate adeguatamente

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - "Le nostre cooperative bancarie, le Casse Rurali qui in Trentino, le Casse Raiffeisen in Alto Adige e le Bcc in tutto il resto d'Italia hanno il diritto ad essere regolate e quindi vigilate in modo adeguato rispetto alla propria natura imprenditoriale, alle dimensioni, alla complessità. Ciò indipendentemente dal fatto di essere affiliate ad un gruppo bancario cooperativo come i gruppi Cassa centrale e Iccrea o di aderire ad un Ips come il Raiffeisen Ips". Lo ha detto il presidente di Federcasse Augusto dell'Erba, intervenuto nel corso della seduta del Consiglio nazionale della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali, tenutasi oggi a Trento alla Federazione Trentina della Cooperazione.

La richiesta di maggiore proporzionalità delle norme bancarie rispetto alla natura imprenditoriale, alle dimensioni, alla complessità degli istituti di credito (in particolare Bcc, Casse Rurali e Raiffeisen) è una delle indicazioni unanimi più significative emerse. Dell'Erba ha sottolineano come "il dibattito consiliare ha consentito ancora una volta di registrare un impulso unanime e assai risoluto nel supportare - con la spinta delle comunità e dei territori - lo sforzo politico-culturale ancor prima che normativo di inserire elementi di 'proporzionalità strutturale' nella normativa bancaria europea". (ANSA).