Lepore, Legacoop al fianco di Bologna per cantieri e welfare

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - "L'economia bolognese è in salute, stiamo anche notando un lieve calo dell'inflazione, che è l'elemento che più ci ha preoccupato in questo scorcio dell'anno. Il costo della vita sicuramente incide sulle imprese e sui cittadini ma Bologna sta reagendo. Anche il movimento cooperativo sta dimostrando di essere in grado di collaborare con le istituzioni per dare risposte sicuramente nel settore degli appalti pubblici, dei cantieri e del welfare. È importante questo tipo di collaborazione territoriale". È quanto ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che partecipando al 13e/o congresso territoriale della Legacoop Emilia-Romagna, in corso al polo alimentare Fico a Bologna.

Congresso al termine del quale verrà eletto il nuovo presidente. "L'augurio è di mantenere la distintività cooperativa - ha aggiunto Lepore - e di lavorare insieme per la dignità del lavoro e credo che questo debba essere in Emilia Romagna". (ANSA).