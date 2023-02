Legacoop: E-R; Monti lascia la presidenza dopo nove anni

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Dopo 9 anni, Giovanni Monti lascia la guida di Legacoop. Al suo posto, al termine del 13esimo congresso dell'associazione di categoria, prenderà le redini dell'organizzazione Daniele Montroni.

"Sono stati nove anni molto intensi - sottolinea Monti - prima la crisi finanziaria e il crollo dell'edilizia, comprese alcune storiche cooperative. Poi la pandemia nel quale il ruolo della cooperazione sociale, della logistica, della grande distribuzione è stato fondamentale per mantenere la coesione sociale. Infine la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina" che ha portato "all'innalzamento dei costi dell'energia, ha scatenato una forte ondata inflazionistica.

Eppure, edilizia a parte, la cooperazione non solo ha tenuto, ma è cresciuta, si è consolidata, ha saputo innovarsi".

A confermarlo, i dai dati relativi alla realtà di Legacoop è in Emilia-Romagna, che rappresenta 1.121 realtà, pari allo 0,3% delle 448.277 imprese presenti in regione, che danno lavoro a 138mila di persone. Il valore stimato della produzione in 30,7 miliardi di euro, pari al 9,7% del fatturato di tutte le imprese dell'Emilia-Romagna. Alle cooperative si aggiungono altre 1.130 imprese di capitale, consorzi e gruppi cooperativi controllati da Legacoop, con un fatturato di 56,6 miliardi di euro, pari al 17,6% del totale del fatturato dell'Emilia-Romagna. Dati che mostrano come il sistema cooperativo nel complesso abbia tenuto.

Legacoop ha puntato anche sui giovani e sul lavoro sociale. "Si apre una fase nuova della storia del mondo cooperativo" dove "sono entrate nuove competenze e nuovi giovani - ha aggiunto - che hanno 25, 30, 35 anni che insieme a quelli un po' più attempati rappresentano una novità assoluta della nostra organizzazione". Forze nuove che consentiranno di attraversare e superare "gestire questa delicata fase di transizione che è già iniziata", ha concluso. (ANSA).