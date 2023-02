Italia-Messico: Aemi, con sostegno Sace opportunità per pmi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Si rafforzano le opportunità di investimento in Messico per le imprese italiane. Nell'ambito del Programma Push Strategy - spiega una noya - Sace ha infatti garantito un finanziamento di 475 milioni di euro erogato da un pool di banche in favore del Ministero delle Finanze del Messico per supportare, nell'arco del quadriennio 2022-2025, il piano di sviluppo da 407,5 miliardi di dollari del Governo.

"Si tratta di una operazione strategica di grande importanza che permetterà alle pmi italiane di esplorare nuove opportunità di business e di partenariato tecnologico in Messico" commenta Letizia Magaldi, presidente di Aemi, Associazione Economica del Messico in Italia: "Le potenzialità di crescita sono enormi.

L'Italia ha 20 regioni e il Messico ha 32 Stati, le occasioni di scambio tecnologico e di cooperazione tra aziende per promuovere lo sviluppo industriale sono tantissime" (ANSA).