Freni: la previdenza complementare è oramai una necessità

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "La previdenza di secondo pilastro non è più un'opzione, è una necessità. E la dinamica virtuosa di investimento dei fondi pensione fa bene all'economia": parola del sottosegretario all'Economia Federico Freni, all'Assemblea del ventennale dell'Associazione dei fondi pensione negoziali (Assofondipensione), stamani, a Roma. Durante l'evento, ricorda una nota, il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga (che fa anche parte del direttivo di Assofondipensione), nel suo intervento, ha bocciato l'idea di un fondo di previdenza complementare targato Inps, invitando il presidente dell'Istituto di previdenza Pasquale Tridico a riflettere. "Non ce n'è bisogno - ha sostenuto Ganga - non serve al sistema e non è nemmeno il mestiere dell'Inps", si legge ancora. (ANSA).