Pnrr: Zangrillo, 600 procedure da semplificare fino al 2026

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Dobbiamo semplificare 600 procedure da qui al 2026": è uno dei traguardi espressi stamani dal ministro per la Pubblica amministrazione Alberto Zangrillo, in un videomessaggio inviato in occasione del convegno della Flp, la Federazione dei lavoratori e funzioni della Pa che ha come segretario Marco Carlomagno, parlando della sua "piena disponibilità ad avviare un confronto su quanto c'è da fare.

Bisogna fare squadra, stare insieme, ciascuno con le proprie prerogative", ma facendo "squadra per il bene del nostro Paese", dice. Il titolare del dicastero di palazzo Vidoni si sofferma, poi, sul Pnrr, definito "un treno ad alta velocità con una destinazione precisa e delle tappe che dobbiamo rispettare ", nonché "una sfida importante e complessa, che richiede il contributo di tutti". In merito alle assunzioni, Zangrillo ricorda il fondamentale investimento che la Pa deve fare sulle risorse umane, rievocando come, "dal 2008", anno della crisi finanziaria globale, vi sia stato un "depauperamento" del personale nel campo pubblico. (ANSA).