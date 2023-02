Inps: Tridico, su nuovo sito 792 milioni di accessi all'anno

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Il nostro nuovo sito, che abbiamo appena rilasciato, più facile per l'utente e con nuove funzionalità, serve ogni anno circa 792 milioni di accessi all'anno, 66 milioni al mese", ossia, "in media, circa 2 milioni di accessi al giorno per 1,5 milioni di utenti in carne ed ossa", rappresentando così "un vero e proprio sportello elettronico per l'utente". Così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, a margine del convegno odierno della Flp (lavoratori e funzioni pubblici), aggiungendo che il portale dell'Inps "permette la richiesta di oltre 400 prestazioni sociali, assistenziali e previdenziali". Il sito, incalza, è un progetto rilasciato nell'ambito del Pnrr, "giacché noi siamo un Ente attuatore del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e "abbiamo da compiere circa 132 progetti e servizi" nel quadro dell'iniziativa comunitaria, "per servire 42 milioni di utenti al mese, 22 milioni di pensioni, 3 milioni di Naspi (indennità di disoccupazione, ndr), 2 milioni e mezzo di percettori di Reddito di cittadinanza, 4 milioni di prestazioni di invalidità", rammenta Tridico, comprendendo, poi, "l'assegno unico per 9 milioni e mezzo di minori e di utenti". Numeri, chiosa il presidente, frutto di "un grado di informazione e di innovazione tecnologica enormi". (ANSA).