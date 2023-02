Inps: Ghiselli (Civ), obiettivo è welfare equo e efficiente

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Bisogna raggiungere un sistema di welfare efficiente, equo e inclusivo che scoraggi gli atteggiamenti parassitari e riduca le differenze sociali. Lo ha detto il presidente del Civ dell'Inps, Roberto Ghiselli, nel corso della presentazione del Documento generale di indirizzo del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto.

Se la funzione principale dell'Inps è quella previdenziale ormai l'Istituto ha un ruolo sempre più vasto su materie di carattere sociale, ha spiegato, diventando "l'architrave delle politiche del welfare. Ma la casa dei servizi - ha detto - deve diventare anche la casa dei diritti facendo in modo che siano effettivamente esigibili". Ghiselli ha sottolineato la necessità in particolare di ridurre i tempi di erogazione dei servizi, di favorire l'offerta proattiva delle prestazioni in modo da raggiungere anche gli utenti con minori conoscenze e di mettere in atto tutte le iniziative utili a ridurre il contenzioso sia amministrativo che giudiziario. Bisogna poi garantire la tempestività della cancellazione delle imprese a fronte di una cessazione di attività, uniformare le modalità di accertamento sanitario per le invalidità civili e semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. (ANSA).