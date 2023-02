Fisco: Ruffini, tax gap su Iva sotto 28 miliardi nel 2019

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Nel 2019, che è l'ultimo dato disponibile e l'ultimo anno normale prima di questo periodo drammatico, il tax gap complessivo dell'Iva era meno di 28 miliardi mentre nel 2017 era di 35 miliardi". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ospite a Sky Tg24 Economia precisando che in realtà i dati del 2020 sono "ancora migliori ma non li abbiamo presi in considerazione perché è stato anno drammatico" Il tax gap per le partite Iva si è ridotto del 20% in un triennio, è stato ricordato, e quanto di ciò è merito della fatturazione elettronica? gli è stato chiesto. "Sicuramente una buona fetta del merito va alla fattura elettronica anche se ci sono anche altri elementi che hanno aiutato in questa prospettiva. Quello della fattura elettronica e del lasciare traccia delle transazioni è la ricetta corretta - ha sottolineato - perché il contribuente deve avere un rapporto corretto con gli altri cittadini che pagano le tasse e sapere che la sua attività viene monitorata lo induce a un comportamento piu corretto". (ANSA).