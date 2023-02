Biden, nel mio bilancio difesa welfare e taglio deficit 2000 mld

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - "La mia proposta di bilancio investirà in America, ridurrà i costi e proteggerà e rafforzerà la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria, riducendo il deficit di 2000 miliardi in 10 anni": cosi' Joe Biden, secondo le anticipazioni del suo discorso oggi in Maryland, nel quale parlera' del 'bugdet' che presentera' in marzo. Il presidente, sempre secondo le anticipazioni, accusa invece i repubblicani al Congresso di aver fatte proposte che, messe insieme, "aggiungerebbero altri 3000 miliardi di dollari al debito in 10 anni". "Quando presenterò il mio budget tra poche settimane, vedrete che le persone che guadagnano meno di 400.000 dollari l'anno non vedranno un solo centesimo di aumento delle tasse, né l'hanno avuto negli ultimi 2 anni", assicura Biden. (ANSA).