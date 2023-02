Professioni: dottori commercialisti, bandi da 500.000 euro

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Stanziati dalla Cdc, Cassa dottori commercialisti, 500.000 euro con l'intento di "supportare gli iscritti che abbiano sottoscritto contratti di finanziamento per finalità strettamente attinenti all'attività professionale, nel corso dell'anno 2022", laddove, però, "la misura non è applicabile ai professionisti che, per lo stesso periodo di imposta, abbiano percepito redditi da pensione, ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività". Lo fa sapere lo stesso Ente pensionistico presieduto da Stefano Distilli, precisando che gli associati che ne faranno richiesta potranno godere di "un contributo pari a 500 euro nel caso di prestiti di importo minimo di 10.000 euro e di un ulteriore 1% sulla quota di finanziamento eventualmente eccedente i 10.000 euro, fino a un valore massimo del prestito di 30.000 euro". E pure i soci di Stp (Società tra professionisti), o di studi associati potranno accedere al contributo che verrà, quindi, riconosciuto al singolo iscritto che ne farà richiesta in proporzione alla sua quota di partecipazione all'utile della Stp, o dello studio. La Cassa, precisa la nota, "prevede l'erogazione di contributi per finanziamenti sottoscritti nel periodo che va dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. Non rientrano nell'iniziativa i contratti di leasing, l'acquisto di mezzi di trasporto e i finanziamenti di importo inferiore ai 10.000 euro o di durata inferiore a 12 mesi, così come quelli stipulati per l'acquisto di beni immobili, o non strettamente attinenti allo svolgimento della professione". Per Distili l'iniziativa va "a supportare la categoria ed il suo percorso professionale, agevolando il rinnovamento, l'ampliamento e il futuro della categoria, anche al fine di riequilibrare gli andamenti reddituali", spiega il vertice della Cdc. I dottori commercialisti, si evidenzia, potranno presentare domanda per i bandi attivati dalla Cassa entro il 15 marzo 2023. Informazioni sul sito dell'Ente: https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/liscrizione/i-vantaggi-per -gli-iscritti/bandi-di-concorso-attivi.html. (ANSA).