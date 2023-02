Lavoro: Cgil, per Gegè-Italpizza Cig e sei interessati (2)

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - "Quello di oggi è un accordo importante, perché qui rischiavamo di perdere tutto, posti di lavoro e sito produttivo: l'azienda e soprattutto i lavoratori, che grazie a quell'accordo verranno tutelati da un ammortizzatore sociale, sono messi in sicurezza. Si creano le condizioni per dare a questo sito una nuova vita industriale, con risorse messe in campo da Gegè, e cioè l'azienda che abbandona il sito, in virtù di quel principio di responsabilità sociale che noi abbiamo evocato fin dall'inizio". Lo spiega Valerio Fabiani, il consigliere del governatore Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, dopo il tavolo regionale sulla vertenza Gegè-Italpizza.

Secondo l'accordo firmato stamattina in Regione, dalla mezzanotte di stasera i 65 lavoratori di Gegè-Italpizza a Prato torneranno alle dipendenze della Procedura Cia, ovvero la liquidazione giudiziale della Compagnia italiana alimentari, cui era subentrata per l'affitto del ramo d'azienda Nuova Food Italia, poi fallita, e successivamente la Gegé del gruppo Italpizza. Tra i punti salienti dell'intesa c'è l'impegno di Procedura Cia di assicurare un reddito ai dipendenti dell'azienda attraverso immediata attivazione di ammortizzatore sociale. Nel frattempo Gegè continuerà a eseguire gli ordini ricevuti utilizzando gli altri stabilimenti del gruppo Italpizza, ma su quanto fatturato riconoscerà una percentuale che Procedura Cia si impegna a utilizzare per i costi vivi, il contributo di solidarietà dei lavoratori e in funzione della re-industrializzazione del sito produttivo. Per parte sua la Regione, che ha condotto il tavolo sulla vertenza con le strutture di Arti, conferma la disponibilità ad attivare tutte le azioni utili per la reindustrializzazione del sito di Casale e per le iniziative di politiche attive del lavoro utili a sostenere la richiesta di ammortizzatori sociali. (ANSA).