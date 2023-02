Equo compenso: Confprofessioni,ok Stefani, ddl verso il varo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Entro la fine di febbraio, al più tardi all'inizio di marzo, l'equo compenso sarà legge: c'è, infatti, la sostanziale volontà del governo di fare approvare il disegno di legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali in tempi rapidi e senza modifiche". È quanto ha riferito la senatrice della Lega Erika Stefani, relatrice del provvedimento in Commissione Giustizia al Senato, durante un incontro con il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, che si è tenuto oggi poche ore prima della ripresa dell'esame del provvedimento presso la stessa Commissione. Lo si legge in una nota. Stefani, si evidenzia, "ha prestato grande attenzione alle problematiche che abbiamo posto, dimostrando una grande sensibilità verso il mondo delle professioni. È stato un incontro molto utile e condividiamo l'idea di un iter rapido in Senato, anche se non sembrano esserci spiragli per eventuali modifiche al testo", afferma il numero uno della Confederazione.

"In questa direzione è emersa la possibilità di migliorare il testo al tavolo del lavoro autonomo del ministro del Lavoro, Marina Calderone. I nodi ancora da sciogliere restano le sanzioni a carico del professionista, l'ampliamento della platea, l'estensione del perimetro di applicazione dell'equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso", conclude Stella. Il provvedimento sull'equo compenso per le prestazioni professionali, frutto dell'unificazione di testi normativi di FdI e Lega, è stato già varato, in prima lettura, senza modifiche e all'unanimità, dall'Aula della Camera, il 25 gennaio scorso. (ANSA).