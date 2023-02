Ambiente: Confindustria, ok piattaforma per cittadini e imprese

(ANSA) - POTENZA, 14 FEB - L'auspicio che "si proceda speditamente" all'implementazione "della piattaforma digitale per i procedimenti amministrativi in materia ambientale ed energetica, presentata dall'assessore regionale Cosimo Latronico" è stato espresso, in una nota diffusa dall'ufficio stampa, dal presidente della sezione Energia, Ambiente e Utilities di Confindustria Basilicata, Michele Margherita.

Nel valutare positivamente l'iniziativa del dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, Margherita ha aggiunto che si tratta di "un'azione che evidentemente garantirà maggiore facilità di accesso e più trasparenza a cittadini e imprese".

"Si tratta di un primo step a cui, ci auguriamo, ne possano seguire presto altri - ha concluso - per un più corposa azione volta a conseguire una reale e incisiva semplificazione degli iter autorizzativi". (ANSA).