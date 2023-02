Pensioni: Cisl, serve riforma per un sistema più equo

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Cisl "continuerà ad impegnarsi sul tavolo negoziale per rendere il sistema previdenziale più equo e socialmente sostenibile attraverso una riforma strutturale della legge Fornero". Così il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, al termine dell'incontro al ministero del Lavoro, con cui si è aperto il confronto di merito sulla previdenza di giovani e donne. Il sindacato "ha posto all'attenzione del sottosegretario Durigon le proposte per una maggiore tutela previdenziale delle lavoratrici che riguardano non solo ripristino di Opzione donna con i requisiti di 58/59 anni di età e 35 di contributi ma anche la possibilità di anticipo nel pensionamento, sia per la pensione di vecchiaia che per l'anticipata in relazione al numero di figli, la maggiore copertura previdenziale del lavoro di cura e la necessità di aprire un confronto sui futuri trattamenti dei giovani sia con una pensione contributiva di garanzia che integri i redditi pensionistici più bassi, sia rilanciando la previdenza complementare", spiega.

"Apprezziamo il fatto che il ministero riconosca che Opzione donna come uscita nell'ultima legge di Bilancio debba essere rettificata per ripristinare una misura più equilibrata e siamo in attesa di un riscontro più dettagliato che risponda alle aspettative sindacali. Il ministero ha manifestato una prima disponibilità in ordine all'estensione di un anticipo di quattro mesi sul pensionamento per le donne con figli allargando a chi sta nel sistema misto la portata di una norma che già esiste per chi rientra nel contributivo puro e l'apertura a ragionare di una integrazione al trattamento minimo per chi ha contributi solo dopo il 1995. Sarebbe anche allo studio la possibilità di eliminare o ridurre in modo sostanziale il vincolo minimo di 1,5 volte l'assegno sociale per accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, così come richiesto dalla piattaforma sindacale, condizionando in particolare le donne e coloro i quali hanno avuto carriere frammentate. E' stata inoltre confermata l'intenzione di riproporre la Commissione preposta ad analizzare la separazione della spesa previdenziale rispetto a quella assistenziale, come sarebbe in corso una valutazione con il Mef rispetto alle platee e alle risorse disponibili", conclude Ganga. (ANSA).