Pensioni: Bombardieri, ora ci aspettiamo risposte

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Ci aspettiamo delle risposte, abbiamo fatto degli incontri e presentato le piattaforme, il governo credo abbia avuto il tempo di valutare dal punto di vista economico e politico quali sono le ricadute". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l'incontro sulle pensioni dedicato in particolare al tema dei giovani e delle donne, con Opzione donna sul tavolo. "Ci aspettiamo delle risposte e soprattutto se le aspettano le donne e le persone che cercano una risposta per capire come andare in pensione", rimarca Bombardieri sottolineando che su Opzione donna "è stata cambiata la regola mentre la partita si sta stava giocando".

(ANSA).