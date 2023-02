Industria: Banco Bpm e Sace sostengono i progetti di Ad Compound

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Banco Bpm e Sace sostengono i piani di crescita di Ad Compound, attiva nella produzione composti in polipropilene rigenerato con sede operativa a Galliate (Novara).

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Banco Bpm ha erogato un finanziamento per 4 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di Sace, finalizzato a "consolidare la struttura produttiva aziendale e a implementare ulteriormente la sostenibilità del processo di rigenerazione degli scarti e rifiuti plastici industriali e post-consumo".

"Il finanziamento - viene spiegato - fa parte degli obiettivi strategici con cui Banco Bpm sostiene le imprese che si impegnano a incrementare il profilo di sostenibilità sulla base dei criteri Esg (Environmental, Social e Governance) e di produzione evoluta con tecnologie validanti dell'Industria 4.0".

Obiettivi che Ad Compound afferma di "perseguire da tempo" e che hanno condotto l'azienda pubblicare del suo primo bilancio di sostenibilità sull'esercizio 2021.

Con il credito concesso Ad Compound prevede di investire nel biennio 2023/2024 in "impianti e strumenti aggiornati alle più recenti tecnologie previste dall'Industria 4.0, al fine di accrescere e diversificare il processo produttivo dei propri compound (composti) rigenerati, incrementando ulteriormente l'efficientamento energetico del ciclo produttivo in funzione di un'ecosostenibilità sempre all'avanguardia". (ANSA).