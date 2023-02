Legacoop: 80% imprese in utile, 26% aumenterà occupati

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Le imprese cooperative aderenti a Legacoop Piemonte godono di buona salute nonostante il contesto difficile: l'80% ha chiuso il 2022 in utile, il 54% ha aumentato il valore della produzione rispetto al 2021 e Il 26% prevede una crescita nel 2023 dell'occupazione. A scattare la fotografia è l'indagine condotta da Ipsos e dall'Area Studi di Legacoop, che il presidente di Legacoop Piemonte, Dimitrio Buzio, ha illustrato aprendo il dodicesimo congresso alla Nuvola Lavazza.

Le 460 cooperative associate registrano un valore della produzione di oltre 4 miliardi di euro, pari al 3% del Pil regionale, contano 770mila soci e circa 29 mila addetti. L'82% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato e il 72% della forza lavoro è costituito da donne. Resta la difficoltà di trovare manodopera specializzata. Un piemontese su sei ha attivo almeno uno scambio mutualistico con una nostra impresa associata.

""Legacoop Piemonte nei mesi scorsi ha deciso di non apporre la propria firma su accodi territoriali peggiorativi dei contratti collettivi sottoscritti a livello nazionale perché non riconoscevano un'adeguata tutela economica delle socie e dei soci lavoratori occupati nelle cooperative di quei settori" ha detto Buzio che ha invitato le istituzioni, le Fondazioni e il mondo accademico a "lavorare insieme per la crescita dei territori attraverso l'apporto che le imprese cooperative possono fornire. A partire da un nuovo modello di welfare, quale strumento per realizzare l'inclusione sociale". (ANSA).