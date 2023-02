Bcc: accordo Federazione lombarda e Finlombarda per imprese

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Finlombarda e la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, alla presenza dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, hanno siglato un accordo di collaborazione. L'obiettivo - si legge in una nota - è di attivare una sinergia che porti sul territorio competenze e risorse a favore delle piccole e medie imprese lombarde.

Per il presidente di Finlombarda, Michele Vietti, questo accordo "rappresenta un tassello importante della nostra azione a sostegno delle imprese lombarde, soprattutto di quelle di minori dimensioni, avvalendoci di una rete istituti di credito radicati sul territorio e buoni conoscitori delle esigenze del tessuto produttivo".

L'accordo con Finlombarda è per le Bcc "un'occasione importante per confermare il proprio ruolo di agenti di sviluppo delle proprie comunità di riferimento, fungendo da acceleratori e facilitatori all'accesso al credito a supporto al tessuto produttivo lombardo", rileva il presidente della Federazione Lombarda delle Bcc, Alessandro Azzi. (ANSA).