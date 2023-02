Appalti: tavolo professioni, rinvio entrata in vigore Codice

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - I Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, l'Ente di previdenza Inarcassa e la sua Fondazione, i sindacati e le associazioni, a nome dei loro iscritti, "esprimono massima preoccupazione per le tante criticità registrate nel nuovo Codice degli appalti e sollecitano il Legislatore a sciogliere in tempi rapidi, i nodi rilevati, agendo con leale collaborazione nei confronti delle due categorie professionali, nel rispetto degli impegni presi con il Pnrr e della più ampia ripresa del Paese". Lo si legge inn una nota, in cui i partecipanti al tavolo delle libere professioni evidenziano le seguenti problematiche, tra cui "il ricorso esteso all'appalto integrato", perché "ciò significherà affidare alle imprese non solo l'esecuzione, ma anche la progettazione dell'opera, delegando tutto il processo al soggetto che ha i maggiori interessi economici e ponendo gli stessi progettisti in condizione subalterna, eliminando la centralità del progetto". Inoltre, va avanti il testo, "l'eliminazione 'ex abrupto' degli altri livelli di progettazione necessita di una contestuale ridefinizione dei relativi compensi, al fine di scongiurare ricadute sulla qualità delle opere", nonché la possibilità di affidare incarichi a titolo gratuito. Pertanto, si chiede al Governo di rinviare l'entrata in vigore del nuovo Codice e di avviare un confronto "con tutte le forze politiche che credono nella qualità del lavoro per "sanare le numerose storture che il testo presentato andrebbe a causare soprattutto al sistema dei lavori pubblici".

