Imprese: convenzione Università Bari-Confindustria Taranto

(ANSA) - BARI, 09 FEB - L'università Aldo Moro di Bari ha siglato oggi una convenzione con Confindustria Taranto della durata di tre anni. Fine della convenzione è promuovere la diffusione della cultura di impresa attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione dei temi della responsabilità sociale di impresa, all'internazionalizzazione, all'aggregazione e creazione di filiere produttive e all'avvio di nuova impresa innovativa per supportare la crescita industriale del sistema produttivo, economico e sociale locale.

Saranno quindi sviluppati programmi di accompagnamento alle aziende che intendono avviare e consolidare percorsi di internazionalizzazione e crescita attraverso la costituzione di aggregazioni e reti imprese. L'intesa è stata firmata dal rettore Stefano Bronzini e dal presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma. L'accordo prevede progetti di supporto alle startup attraverso il trasferimento ai giovani delle competenze necessarie, l'assistenza e consulenza e attività di networking. L'università mette quindi a disposizione competenze tecnico-scientifiche e know-how, mentre Confindustria si impegna non solo a promuovere l'attivazione di reti e conoscenza fra imprese e università, ma anche a effettuare una ricognizione fra le imprese associate per individuare specifiche esigenze formative. (ANSA).