ANSA/ Sace, la priorità è investire nella transizione

(di Marco Assab) (ANSA) - ROMA, 09 FEB - Dalla pandemia alla guerra in Ucraina passando per crisi energetica e inflazione. È uno scenario sempre più fluido e incerto quello nel quale si muovono le imprese italiane che operano sui mercati esteri, con rischi politici che si fanno più intensi e rischi di credito che restano stabili pur senza recuperare il terreno perso dopo tre anni di shock avversi. È quanto emerge dalla Mappa dei rischi 2023 di Sace, che evidenzia una certezza: l'irreversibilità della transizione energetica, processo che "tiene" e si conferma in crescita nel mondo, nonostante condizioni economiche e geopolitiche sempre più complesse.

Europa, America Latina e Asia, trainata dalla Cina, si confermano le aree di maggiore crescita nelle rinnovabili.

"Sostenibilità e transizione sono priorità imprescindibili su cui investire per sviluppare resilienza e costruire vie di crescita futura per le aziende e per il nostro Paese", sottolinea l'amministratore delegato di Sace, Alessandra Ricci anche perché, rileva lo studio, la transizione ecologica rappresenta l'unica alternativa all'attuale modello energetico e alle sue vulnerabilità, oltre a essere elemento fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Sfida questa non rimandabile evidenziata dal peggiorare degli indicatori di rischio climatico, con Asia e Africa subsahariana maggiormente esposte.

Oltre all'allerta climatica ed energetica a determinare "uno stato di fragilità che rallenta l'attività economica globale e il commercio internazionale" si aggiungono debolezza del ciclo economico e incertezza geopolitica. Peggiorano infatti i rischi politici "in un contesto globale fortemente polarizzato da elementi di natura geopolitica, in particolare nella componente di violenza politica", spiega il chief economist di Sace, Alessandro Terzulli. A risentire maggiormente di questo scenario saranno i volumi degli scambi internazionali di beni e di servizi. Sui primi pesa la debolezza della domanda, oltre che un rallentamento fisiologico dopo le performance molto positive dello scorso biennio; i secondi invece continueranno a beneficiare della ripresa dei flussi turistici e delle attività legate ai viaggi e al canale dell'ospitalità.

Tuttavia secondo Sace un allentamento delle pressioni inflazionistiche, maggiore rispetto a quello atteso, sta aumentando la probabilità di uno scenario migliorativo.

Stabile invece il quadro dei rischi del credito con mercati quali India, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Brasile e Messico che, grazie a profili in sostanziale miglioramento, possono rappresentare un'opportunità. (ANSA).