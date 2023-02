Olbia, accordo su welfare fra Comune, privati e associazioni

(ANSA) - OLBIA, 08 FEB - Il Comune di Olbia ha siglato un accordo con la società di consulenza aziendale NexumStp per attuare un piano di politiche di welfare con il coinvolgimento della associazioni datoriali e sindacali del territorio e in partnership con Allianz, Intesa Sanpaolo e GoWelfare e il patrocinio dell'Università di Sassari. Usufruendo di una piattaforma online e di consulenti in materia, le piccole e medie imprese locali potranno costruire dei piani di welfare su misura.

L'intesa è stata presentata oggi al Museo archeologico di Olbia dai responsabili della Nexum e dal sindaco, Settimo Nizzi: "Il Comune di Olbia sostiene da sempre tutte le iniziative che mirano ad incrementare la qualità di vita dei cittadini. Il benessere dei lavoratori e quello dei cittadini passa attraverso una lunga azione territoriale. Il progetto Welfare Olbia ha un obiettivo etico, sociale ed economico di estrema importanza: promuovere un buon equilibrio tra vita privata e lavoro e creare un ecosistema locale in cui imprese, associazioni e istituzioni possano agire in modo sinergico e contribuire al benessere della comunità", ha dichiarato il primo cittadino.

È stato formato anche un Osservatorio con il compito di controllo, vigilanza e indirizzo riguardo la scelta dell'offerta di welfare, per garantire che il servizio sia centrato sulla qualità in termini etici, di equità sociale e nel rispetto dei diritti dei cittadini lavoratori e dei cittadini utenti. (ANSA).