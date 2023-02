Ice: Pmi incontrano Airbus, giornata di confronto

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Si è svolta nella sede dell'Ice una giornata di confronto e di networking tra Airbus e numerose realtà del settore aerospaziale italiano (aziende, distretti e università), ed in particolare con le Pmi.

L'iniziativa rappresenta "una tappa importante" della collaborazione tra il settore industriale italiano ed Airbus e un'opportunità per estendere tale perimetro alle Pmi italiane più innovative, spiega l'Agenzia in una nota. L'Italia è infatti un "partner di primo piano e fonte di eccellente collaborazione per tutte le divisioni di Airbus" (Commercial Aircraft, Airbus Helicopters e Defence & Space). Airbus conta oltre 130 fornitori italiani ed "il nostro paese rappresenta il primo Paese fornitore di Airbus in Europa (esclusi i Paesi d'origine del consorzio) il quarto a livello mondiale con una spesa annuale di circa 500 milioni di euro".

La giornata si è svolta in due momenti distinti. La mattinata, di impronta seminariale, ha visto diversi interventi tesi a offrire ai partecipanti gli approfondimenti relativi alle partnerships, alle sfide e alle innovazioni tecnologiche. Il pomeriggio invece, è stato dedicato agli incontri business to business. Le 37 realtà italiane presenti hanno potuto così incontrare alcuni referenti di Airbus in differenti tavoli tematici (Global Sourcing, Loads & Aerolastics, Space Observation, ADS Italy, AH Italy, International Procurement). In totale gli incontri B2B sono stati 60, a cui si sono aggiunti quelli spontanei tra i diversi attori nel corso della giornata.

