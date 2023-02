Ice: Pmi incontrano Airbus, giornata di confronto (2)

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il settore dell'aerospazio è un settore strategico per l'Italia ed è in crescita. Gli ultimi dati relativi ai primi 10 mesi del 2022 parlano di 5,3 miliardi di euro di fatturato all'export, con un +28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le Pmi del comparto si rivolgono con sempre maggiore attenzione, nel processo di internazionalizzazione delle loro attività, sia verso i grandi committenti esteri come Airbus, sia verso i produttori di sistemi e sottosistemi", ha affermato il Direttore Generale di Agenzia Ice Roberto Luongo.

"Grazie all'incontro promosso dall'Ice abbiamo presentato alle Pmi italiane le interessanti opportunità di collaborazione offerte da Airbus. Sono convinto che potremo rafforzare ed ampliare ulteriormente la nostra già solida collaborazione con l'industria aerospaziale italiana in un momento in cui dobbiamo affrontare sfide epocali quali la decarbonizzazione del trasporto aereo e la mobilità aerea urbana", ha commentato Serafino D'Angelantonio, Airbus Chief Representative Italy.

(ANSA).