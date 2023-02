Energia: Confindustria, abbassare prezzo corrente calmierata

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Confindustria chiede in una nota al governo Meloni di abbassare il prezzo dell'Electricity Release, il provvedimento del governo Draghi per la fornitura di elettricità alle imprese a prezzi calmierati, perché nel frattempo il prezzo di mercato della corrente è molto sceso, ed il prezzo "politico" adesso è alto.

"Tra soli tre giorni per le imprese italiane scadrà il termine per sottoscrivere il contratto di cessione, una misura volta a ridurre il costo dell'energia, prevista dall'"Electricity Release", introdotta dal Governo Draghi e pubblicata lo scorso ottobre - scrive Confindustria -. Il provvedimento sulle assegnazioni di energia rinnovabile a prezzi calmierati, rappresenta per l'industria un importante strumento per l'anno 2022 e prevede un costo di cessione di 210 euro al Mwh, stabilito però nel momento in cui il prezzo di mercato oscillava tra i 350 e 400 Euro".

"Oggi lo scenario è profondamente cambiato - prosegue Confindustria - e il mercato ha già registrato un forte ribasso.

Il provvedimento, inoltre, prevede anche la possibilità di ridurre il prezzo di cessione a 180 euro a Mwh, non appena sia entrato in vigore il meccanismo di tetto al prezzo delle rinnovabili previsto dal Regolamento europeo. Confindustria auspica quindi che il Governo intervenga con urgenza per modificare il prezzo di riferimento, rendendo la misura coerente con gli impegni previsti dal provvedimento e in linea con i prezzi previsti dai Regolamenti europei". (ANSA).